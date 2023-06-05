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В Україні сприятливі погодні умови для врожаю ранніх зернових - Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 1137418 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. В Україні цього року погодні умови сприятливі для формування вурожаю ранніх зернових. Про це журналісту УНН повідомила керівниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

В Україні сприятливі погодні умови для врожаю ранніх зернових - Укргідрометцентр

Цитата

«Ситуація така, що цього року погодні умови взагалі сприятливі для формування урожаю ранніх зернових. Про кукурудзу ми поки не говоримо, тому що її нещодавно посіяно. Що стосується озимих зернових – це пшениця, жито, ячмінь, то умови зимівлі були сприятливі, і весняні умови були досить сприятливі», - сказала Адаменко.

Вона зазначила, що велика кількість опадів у квітні сприяла тому, що до цього часу в принципі в Україні немає ґрунтової посухи, що дуже важливо.

«Тому що зараз наразі посіви знаходяться в стані достигання урожаю, і дуже важливо, щоб була наявна волога у ґрунті, а вона є наявна, і дуже важливо, що є такий помірний температурний режим, який ми наразі спостерігаємо. Тобто немає дуже високих температур у повітрі. Тому все складається для цієї групи культур», - розповіла Адаменко.

За її словами, ситуація з ярим ячменем не така райдужна через погоду, яка була під час його сівби, проте попри те, що посіяли дещо менше, можна очікувати на досить високий врожай.

«Що стосується ярого ячменю, то тут ситуація не така райдужна, тому що оптимальні строки для його сівби – це кінець березня - початок квітня, а квітень був дуже дощовий і, звичайно, це позначилося на темпах сівби й на об'ємах, які були здійснені. Але на сьогодні ситуація вирівнюється, тобто попри те, що посіяли дещо менше, врожай можна очікувати досить високий», - зазначила Адаменко.

Доповнення

Раніше в ЄС прогнозували хорошу врожайність озимих культур в Україні.

2 червня повідомлялося, що в Україні посіяно вже понад 12 млн га ярих зернових та олійних культур.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, цього року очікується найбільший за 12 років посів ярої пшениці, до 285 тисяч га, хоча суттєво це не компенсує загальне скорочення посівних площ цієї культури.

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