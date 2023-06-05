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В Украине благоприятные погодные условия для урожая ранних зерновых - Укргидрометцентр

Киев • УНН

 • 1137418 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В Украине в этом году погодные условия благоприятны для формирования урожая ранних зерновых. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

В Украине благоприятные погодные условия для урожая ранних зерновых - Укргидрометцентр

Цитата

«Ситуация такова, что в этом году погодные условия вообще благоприятны для формирования урожая ранних зерновых. О кукурузе мы пока не говорим, потому что она недавно посеяна. Что касается озимых зерновых – это пшеница, рожь, ячмень, то условия зимовки были благоприятные, и весенние условия были достаточно благоприятные», - сказала Адаменко.

Она отметила, что большое количество осадков в апреле способствовало тому, что до сих пор в принципе в Украине нет почвенной засухи, что очень важно.

«Потому что сейчас сейчас посевы находятся в состоянии созревания урожая, и очень важно, чтобы имелась влага в почве, а она имеется, и очень важно, что есть такой умеренный температурный режим, который мы сейчас наблюдаем. То есть нет очень высоких температур в воздухе. Поэтому все складывается для этой группы культур», - рассказала Адаменко.

По ее словам, ситуация с яровым ячменем не такая радужная из-за погоды, которая была во время его сева, однако несмотря на то, что посеяли несколько меньше, можно ожидать достаточно высокого урожая.

«Что касается ярового ячменя, то здесь ситуация не такая радужная, потому что оптимальные сроки для его сева – это конец марта - начало апреля, а апрель был очень дождливый и, конечно, это сказалось на темпах сева и на объемах, которые были осуществлены. Но на сегодня ситуация выравнивается, то есть несмотря на то, что посеяли несколько меньше, урожай можно ожидать достаточно высокий», - отметила Адаменко.

Дополнение

Ранее в ЕС прогнозировали хорошую урожайность озимых культур в Украине.

2 июня сообщалось, что в Украине посеяно уже более 12 млн га яровых зерновых и масличных культур.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в этом году ожидается самый большой за 12 лет посев яровой пшеницы, до 285 тысяч га, хотя существенно это не компенсирует общее сокращение посевных площадей этой культуры.

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