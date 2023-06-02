Посівна-2023: українські аграрії посіяли вже понад 12 млн га ярих зернових та олійних культур
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В Україні посіяно вже понад 12 млн га ярих зернових та олійних культур, повідомляє Мінагрополітики, пише УНН.
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Як зазначається, сівба ярих культур підходить до завершення. Зокрема, вона вже закінчилася на Полтавщині та Кіровоградщині. Повідомляється, що станом на перший день літа українські аграрії вже посіяли 5 млн 472 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких:
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- ярої пшениці – 269,5 тис. га;
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- ярого ячменю – 766,1 тис. га;
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- гороху – 136,1 тис. га;
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- вівса – 145,6 тис. га;
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- кукурудзи – 3 892,5 тис. га;
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- гречки – 106,1 тис. га;
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- проса – 46,1 тис. га;
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- інших зернових та зернобобових – 109,7 тис. га.
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За минулий тиждень всього посіяно 193,6 тис. га зернових та зернобобових культур.
Сівбу цукрових буряків проведено на площі 213,1 тис. га. Що стосується олійних культур, то соняшника посіяно на площі 5 042,8 тис. га, сої – 1 739,3 тис. га.
Нагадаємо
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України цьогоріч очікується найбільший за 12 років посів ярої пшениці, до 285 тисяч га, хоча суттєво це не компенсує загальне скорочення посівних площ цієї культури.