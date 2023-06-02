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Посевная-2023: украинские аграрии посеяли уже более 12 млн га яровых зерновых и масличных культур

Киев • УНН

 • 947417 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Украине посеяно уже более 12 млн га яровых зерновых и масличных культур, сообщает Минагрополитики, пишет УНН.

Посевная-2023: украинские аграрии посеяли уже более 12 млн га яровых зерновых и масличных культур

Детали

Как отмечается, сев яровых культур подходит к завершению. В частности, он уже закончился на Полтавщине и Кировоградщине. Сообщается, что по состоянию на первый день лета украинские аграрии уже посеяли 5 млн 472 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых:

  • яровой пшеницы – 269,5 тыс. га;
  • ярового ячменя – 766,1 тыс. га;
  • гороха – 136,1 тыс. га;
  • овса – 145,6 тыс. га;
  • кукурузы – 3 892,5 тыс. га;
  • гречихи – 106,1 тыс. га;
  • проса – 46,1 тыс. га;
  • других зерновых и зернобобовых – 109,7 тыс. га.

За прошедшую неделю всего посеяно 193,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

Сев сахарной свеклы проведен на площади 213,1 тыс. га. Что касается масличных культур, то подсолнечника посеяно на площади 5 042,8 тыс. га, сои – 1 739,3 тыс. га.

Напомним

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в этом году ожидается наибольший за 12 лет посев яровой пшеницы, до 285 тысяч га, хотя существенно это не компенсирует общее сокращение посевных площадей этой культуры.

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