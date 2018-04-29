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В Одесской области произошла стрельба: есть погибший

Киев • УНН

 • 10122 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Белгород-Днестровском в результате стрельбы погиб 24-летний парень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции области Дмитрий Головин, передает УНН.

В Одесской области произошла стрельба: есть погибший

"Белгород-Днестровский. Вечер. Молодая компания из 6-ти человек отдыхала в ресторане. Между ними и другим гостем - иностранным предпринимателем по прозвищу "Керим"- возник словесный конфликт. В дальнейшем "Керим" позвонил знакомым, которые пообещали разобраться в ситуации. Под утро на мобильный телефон одного из ребят поступил звонок с требованием "выйти поговорить". 24-летний юноша и его шестеро друзей согласились на встречу у местного рынка. Около семи утра на рынок приехали три человека и расстреляли компанию из травматического оружия, в том числе применив холодное оружие. От полученных ранений - 2 проникающих ножевых ранений грудной клетки и 8 ранений, нанесенных травматическим оружием - 24-х летний парень умер в больнице. Другие не пострадали", - говорится в сообщении.

По словам Д. Головина, подозреваемые, которые скрылись с места происшествия, позже были задержаны полицией вблизи Одессы.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы 17 апреля на территории автостоянки "ОО Защита Одесса" пострадали три человека. Все они госпитализированы. На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из травматического оружия.

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