В Одесі під домашній арешт відправили 13 підозрюваних у стрілянині на автостоянці
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід 13 затриманим одеським активістам у вигляді домашнього арешту. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі суду.
Судді Київського районного суду міста Одеса завершили розгляд питання про обрання запобіжного заходу відносно 13 підозрюваних у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї (ч.4 ст.296 КК України).
"За результатами розгляду всім підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, тобто з 21:00 до 07:00", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок стрілянини 17 квітня на території автостоянки "ГО Захист Одеса" постраждало троє осіб. Усіх їх госпіталізували. На місці події правоохоронці виявили групу осіб в балаклавах та бронежилетах, які бігали по даху парковки та стріляли з травматичної зброї.