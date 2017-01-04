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В Одесской области СБУ обнаружила схрон с боеприпасами

В Одесской области СБУ обнаружила схрон с боеприпасами

Киев • УНН

 • 8149 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 4 января. УНН. Тайник с военными средствами поражения обнаружила Служба безопасности Украины в Одесской области. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Одесской области.

Во время отработки оперативной информации, оперативники СБУ обнаружили схрон с боеприпасами в пригороде Одессы, который был оснащен возле места расположения одной из воинских частей, которая недавно прошла ротацию в зоне проведения АТО.

Так, было выявлено 1 тыс. 572 патрона калибра 7,62 мм, около 1 кг артиллерийского пороха и 3 дымовые шашки. Средства поражения изъяты и переданы для проведения экспертиз с целью установления военных подразделений, из которых они были украдены.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, устанавливаются лица, причастные к транспортировке указанных средств поражения в Одесскую область.

Украинские Национальные Новости

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