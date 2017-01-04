На Одещині СБУ виявила схрон з боєприпасами

Під час відпрацювання оперативної інформації, оперативники СБУ виявили схрон з боєприпасами в передмісті Одеси, що був облаштований поблизу місця розташування однієї з військових частин, що нещодавно пройшла ротацію в зоні проведення АТО.

Так, було виявлено 1 тис. 572 патрони калібру 7,62 мм, близько 1 кг артилерійського пороху та 3 димові шашки. Засоби ураження вилучені та передані для проведення експертиз з метою встановлення військових підрозділів, з яких вони були вкрадені.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, встановлюються особи, причетні до транспортування вказаних засобів ураження до Одещини.