В Одесской области избили главу районного совета

На него напали четверо неизвестных, которые избили его и нанесли серию ударов по голове тяжелым предметом. Очевидцы преступления вызвали скорую и полицию. С тяжелой черепно-мозговой травмой и тремя сломанными ребрами Ф.Сигал доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Одессы. В настоящее время состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое.

Коллеги по работе и однопартийцы чиновника связывают совершенное нападение с его политической деятельностью.

Напомним, Ф.Сигал также является руководителем районной организации "Оппозиционного блока".