В Одесской области избили главу районного совета
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Вчера около 21.00 в Одессе на стоянке возле своего дома в поселке Котовского был жестко избит глава Раздельнянского районного совета Феликс Сигал. Об этом проинформировали в пресс-службе нардепа Николая Скорика на странице в Facebook, сообщает УНН.
На него напали четверо неизвестных, которые избили его и нанесли серию ударов по голове тяжелым предметом. Очевидцы преступления вызвали скорую и полицию. С тяжелой черепно-мозговой травмой и тремя сломанными ребрами Ф.Сигал доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Одессы. В настоящее время состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое.
Коллеги по работе и однопартийцы чиновника связывают совершенное нападение с его политической деятельностью.
Напомним, Ф.Сигал также является руководителем районной организации "Оппозиционного блока".