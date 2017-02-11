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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 39257 перегляди

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На Одещині побили голову районної ради

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вчора близько 21.00 в Одесі на стоянці біля свого будинку у селищі Котовського був жорстко побитий голова Роздільнянської районної ради Фелікс Сігал. Про це проінформували у прес-службі нардепа Миколи Скорика на сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

На Одещині побили голову районної ради

На нього напали четверо невідомих, які побили його і завдали серію ударів по голові важким предметом. Очевидці злочину викликали швидку і поліцію. З важкою черепно-мозковою травмою і трьома зламаними ребрами Ф.Сігал доставлений в реанімаційне відділення однієї з лікарень Одеси. В цей час стан його здоров'я лікарі оцінюють як важкий.

Колеги по роботі і однопартійці чиновника пов'язують вчинений напад з його політичною діяльністю.

Нагадаємо, Ф.Сігал є також керівником районної організації "Опозиційного блоку".

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