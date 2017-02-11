На Одещині побили голову районної ради

На нього напали четверо невідомих, які побили його і завдали серію ударів по голові важким предметом. Очевидці злочину викликали швидку і поліцію. З важкою черепно-мозковою травмою і трьома зламаними ребрами Ф.Сігал доставлений в реанімаційне відділення однієї з лікарень Одеси. В цей час стан його здоров'я лікарі оцінюють як важкий.

Колеги по роботі і однопартійці чиновника пов'язують вчинений напад з його політичною діяльністю.

Нагадаємо, Ф.Сігал є також керівником районної організації "Опозиційного блоку".