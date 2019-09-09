В Одесской области молдавский боксер избил полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Черноморске Одесской области гражданин Молдовы избил полицейского. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Конфликт произошел в одном из местных ресторанов. Полицейский находился вне службы. По предварительной информации, между ним и гражданином Молдовы 1993 года рождения, который является боксером, возник конфликт на бытовой почве.
Ссора переросла в драку, в результате которой иностранец нанес полицейскому травмы в виде ушиба головного мозга и перелома височной кости. Пострадавший госпитализирован.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Напомним, в Киеве осудили мужчину, который до смерти избил дворника.