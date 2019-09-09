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На Одещині молдовський боксер побив поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Чорноморську Одеської області громадянин Молдови побив поліцейського. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Конфлікт стався в одному з місцевих ресторанів. Поліцейський перебував поза службою. За попередньою інформацією, між ним та громадянином Молдови 1993 року народження, який є боксером, виник конфлікт на побутовому грунті.

Сварка переросла у бійку, у результаті якої іноземець спричинив поліцейському травми, у вигляді забою головного мозку та перелому скроневої кістки. Потерпілого госпіталізовано.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Нагадаємо, у Києві засудили чоловіка, який до смерті побив двірника.

Українські Національні Новини

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