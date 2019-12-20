В Одесской области микроавтобус насмерть сбил пешехода и водителя встречного автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Одесской области водитель микроавтобуса сбил пешехода, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого скончался от столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Одесской области.
Сообщается, что происшествие произошло на 220 км автотрассы "Одесса-Рени" 19 декабря, около девяти часов вечера, 19 декабря.
"В ходе первоочередных следственных действий установлено, что 31-летний водитель микроавтобуса Ford Transit возле села Утконосовка Измаильского района совершил наезд на неизвестного мужчину, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным автомобилем Toyota Camry. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход и 46-летний водитель легковушки погибли на месте. Водитель микроавтобуса госпитализирован в городскую больницу, а двум его пассажирам медицинскую помощь оказали на месте аварии", - говорится в сообщении.
Указано, что по данному факту следователи открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия.
Напомним, во Львовской области микроавтобус насмерть сбил пешехода.
Как сообщалось ранее в УНН, в Донецкой области пенсионера сбил один автомобиль, а затем переехал другой.