На Донеччині пенсіонера збив один автомобіль, а потім переїхав інший
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Донеччині у Мирнограді автомобіль збив велосипедиста, після чого, той впав на дорогу, де його переїхав інший автомобіль. Чоловік помер на місці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"Автомобіль Ford збив чоловіка на велосипеді. Той впав на дорогу та опинився під колесами наступної автівки. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження. Аварія сталася вчора, 18 грудня, близько 17:00 на вулиці Соборній у Мирнограді. На місці працювали слідчі обласного главку поліції", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що на проїжджій частині зіткнулися Ford та велосипед, який виконував поворот. Від удару велосипедист впав на дорогу, де його переїхав автомобіль Lanos під керуванням місцевої жительки.
Внаслідок отриманих травм 66-річний пенсіонер помер на місці. Поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП.
За фактом розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини смертельної ДТП на Житомирщині за участю поліцейського, який на смерть збив велосипедиста.