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В Донецкой области пенсионера сбил один автомобиль, а затем переехал другой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Донецкой области в Мирнограде автомобиль сбил велосипедиста, после чего, тот упал на дорогу, где его переехал другой автомобиль. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Автомобиль Ford сбил мужчину на велосипеде. Тот упал на дорогу и оказался под колесами следующей машины. По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство. Авария произошла вчера, 18 декабря, около 17:00 на улице Соборной в Мирногради. На месте работали следователи областного главка полиции" , - говорится в сообщении.

Установлено, что на проезжей части столкнулись Ford и велосипед, который выполнял поворот. От удара велосипедист упал на дорогу, где его переехал автомобиль Lanos под управлением местной жительницы.

В результате полученных травм 66-летний пенсионер скончался на месте. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

По факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжаются следственные действия.

Напомним, Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Житомирской области с участием полицейского, который насмерть сбил велосипедиста.

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