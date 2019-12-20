У Львівській області мікроавтобус на смерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Львівщині сталося смертельна ДТП на автодорозі Київ-Чоп неподалік одного з сіл Миколаївського району, внаслідок якої загинув пішохід. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
Подія сталася 19 грудня, близько 18:50. Як попередньо встановили поліцейські, водій мікроавтобуса Opel Vivaro, 34-річний житель міста Стрий, скоїв наїзд на пішохода, місцевого жителя віком 48 років. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
Поліцейські розслідують обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Водій мікроавтобуса затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули двоє людей.