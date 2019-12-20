Во Львовской области микроавтобус насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Во Львовской области произошло смертельное ДТП на автодороге Киев-Чоп возле одного из сел Николаевского района, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
Событие произошло 19 декабря, около 18:50. Как предварительно установили полицейские, водитель микроавтобуса Opel Vivaro, 34-летний житель города Стрый, совершил наезд на пешехода, местного жителя 48 лет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Полицейские расследуют обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Водитель микроавтобуса задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли два человека.