На Одещині мікроавтобус на смерть збив пішохода та водія зустрічного автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Одещині водій мікроавтобуса збив пішохода, після чого виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком, водій якого помер від зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП Одеської області.
Повідомляється, що подія сталася на 220 км автотраси "Одеса-Рені" 19 грудня, близько дев’ятої години вечора, 19 грудня.
"В ході першочергових слідчих дій встановлено, що 31-річний водій мікроавтобуса Ford Transit біля села Утконосівка Ізмаїльського району здійснив наїзд на невідомого чоловіка, після чого виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з зустрічним автомобілем Toyota Camry. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід та 46-річний водій легковика загинули на місці. Водія мікроавтобуса госпіталізовано до міської лікарні, а двом його пасажирам медичну допомогу надали на місці аварії", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що за даним фактом слідчі відкрили провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюватимуть усі обставини події.
Нагадаємо, у Львівській області мікроавтобус на смерть збив пішохода.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Донеччині пенсіонера збив один автомобіль, а потім переїхав інший.