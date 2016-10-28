В Одесской области люди саботируют борьбу с АЧС
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 октября. УНН. В Болградском районе местные жители противодействуют мерам направленным на борьбу с африканской чумой свиней. Об этом сообщил начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы Сергей Гавура, передает корреспондент УНН.
По его словам, люди прячут больных животных, таким образом, они саботируют борьбу с вирусом АЧС, что может привести к распространению чумы в Одесской области. Причина протеста в том, что люди переживают, что государство не компенсирует им стоимость животных, которые являются основным заработком местных жителей.
Напомним, с начала года в Одесской области зафиксировали уже 19 случаев вспышки АЧС.