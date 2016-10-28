На Одещині люди саботують боротьбу із АЧС

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 620 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 4700 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 14154 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 33619 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62808 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76572 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145304 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206829 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193432 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213099 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 9962 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 10863 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

02:39 • 4260 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 6342 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10821 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 1190 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 14154 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 490231 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 324059 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385954 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126929 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186342 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128922 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163459 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186691 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

На Одещині люди саботують боротьбу із АЧС

На Одещині люди саботують боротьбу із АЧС

Київ • УНН

 • 8068 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Болградському районі місцеві жителі протидіють заходам направленим на боротьбу із африканською чумою свиней. Про це повідомив начальник управління безпеки харчових продуктів і ветеринарії Держпродспоживслужби Сергій Гавура, передає кореспондент УНН.

За його словами, люди приховують хворих тварин, таким чином, вони саботують боротьбу із вірусом АЧС, що може призвести до поширення чуми в Одеській області. Причина протесту в тому, що люди переймаються, що держава не компенсує їм вартість тварин, які є основним заробітком місцевого люду.

Нагадаємо, з початку року в Одеській області зафіксували вже 19 випадків спалаху АЧС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29