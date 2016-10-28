На Одещині люди саботують боротьбу із АЧС
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Болградському районі місцеві жителі протидіють заходам направленим на боротьбу із африканською чумою свиней. Про це повідомив начальник управління безпеки харчових продуктів і ветеринарії Держпродспоживслужби Сергій Гавура, передає кореспондент УНН.
За його словами, люди приховують хворих тварин, таким чином, вони саботують боротьбу із вірусом АЧС, що може призвести до поширення чуми в Одеській області. Причина протесту в тому, що люди переймаються, що держава не компенсує їм вартість тварин, які є основним заробітком місцевого люду.
Нагадаємо, з початку року в Одеській області зафіксували вже 19 випадків спалаху АЧС.