В Одесской области из-за атаки остановили работу паромной переправы, повреждено зернохранилище
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. В Одесской области из-за ночной атаки повреждено зернохранилище, загорелись 9 грузовиков. Функционирование паромной переправы временно остановлено. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег кипер, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в течение трех с половиной часов продолжалась воздушная тревога в Одесской области из-за атаки российских террористов ударными беспилотниками.
Работали силы противовоздушной обороны: 3 БПЛА типа «Shahed-131/136» удалось уничтожить.
Враг в очередной раз целил по пограничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района.
Повреждено зернохранилище, загорелись 9 грузовиков. Пожар ликвидирован.
Пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранительные органы фиксируют очередные преступления россиян.
Напомним
Под утро 6 октября россияне ударили по центру Харькова, есть попадания.
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