На Одещині через атаку зупинили роботу поромної переправи, пошкоджено зерносховище
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Одеській області через нічну атаку пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок. Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено. За попередніми даними, постраждалих немає. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег кіпер, передає УНН.
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Зазначається, що упродовж трьох з половиною годин тривала повітряна тривога на Одещині через атаку російських терористів ударними безпілотниками.
Працювали сили протиповітряної оборони: 3 БпЛА типу «Shahed-131/136» вдалось знищити.
Ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району.
Пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок. Пожежу ліквідовано.
Постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують чергові злочини росіян.
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Під ранок 6 жовтян росіяни вдарили по центру Харкова, є влучання.