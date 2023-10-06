На Одещині через атаку зупинили роботу поромної переправи, пошкоджено зерносховище

Деталі

Зазначається, що упродовж трьох з половиною годин тривала повітряна тривога на Одещині через атаку російських терористів ударними безпілотниками.

Працювали сили протиповітряної оборони: 3 БпЛА типу «Shahed-131/136» вдалось знищити.

Ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району.

Пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок. Пожежу ліквідовано.

Постраждалих немає. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують чергові злочини росіян.

Нагадаємо

Під ранок 6 жовтян росіяни вдарили по центру Харкова, є влучання.