На Нью-Йоркском вокзале пассажиров накрыло волной снега

Американец Ник Колвин снял замедленное видео того, как поезд прибывает на станцию ​​заснеженной колеии в Нью-Йорке.

Снег, не расчищеный из колеи, разлетелся во все стороны и накрыл пассажиров с головой. На видео видно, как у людей, которые ожидали поезд до Рейнклифа, полетели куски снега и льда. Пассажиры пытались покинуть платформу, но потому, что кое-кто начал снимать видео, не успели сделать это вовремя.

"Поезд двигался быстрее чем обычно, плюс свежий снег, принесенный штормом Стелла, привели к более впечатляющему прибытию, чем ожидалось", - отметил автор видео Ник Колвин.

Также очевидцы сообщают, что люди, которые после инцидента сели в поезд, были в снегу.

Как сообщал УНН, 14 марта в Нью-Йорке прошли сильные снегопады, в результате чего в нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение.