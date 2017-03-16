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На Нью-Йоркском вокзале пассажиров накрыло волной снега

На Нью-Йоркском вокзале пассажиров накрыло волной снега

Киев  •  УНН

 • 18711 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Нью-Йорке пассажиры городского вокзала оказались под волной снега, который принес прибывающий поезд на станцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Американец Ник Колвин снял замедленное видео того, как поезд прибывает на станцию ​​заснеженной колеии в Нью-Йорке.

Снег, не расчищеный из колеи, разлетелся во все стороны и накрыл пассажиров с головой. На видео видно, как у людей, которые ожидали поезд до Рейнклифа, полетели куски снега и льда. Пассажиры пытались покинуть платформу, но потому, что кое-кто начал снимать видео, не успели сделать это вовремя.

"Поезд двигался быстрее чем обычно, плюс свежий снег, принесенный штормом Стелла, привели к более впечатляющему прибытию, чем ожидалось", - отметил автор видео Ник Колвин.

Также очевидцы сообщают, что люди, которые после инцидента сели в поезд, были в снегу.

Как сообщал УНН, 14 марта в Нью-Йорке прошли сильные снегопады, в результате чего в нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение.

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