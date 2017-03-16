На Нью-йорському вокзалі пасажирів накрило хвилею снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Нью-Йорку пасажири міського вокзалу опинилися під хвилею снігу, який приніс поїзд, що прибував на станцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
Американець Нік Колвін зняв уповільнене відео того, як поїзд прибуває на станцію засніженою колією у Нью-Йорку.
Сніг, який не розчистили з колії, розлетівся на всі боки та накрив пасажирів з головою. На відео видно, як у людей, які очікували потяг до Рейнкліфу, полетіли шматки снігу та льоду. Пасажири намагалися покинути платформу, але через те, що дехто почав знімати відео, не встигли зробити це вчасно.
"Поїзд рухався швидше ніж зазвичай, плюс свіжий сніг, принесений штормом Стелла, призвели до більш вражаючого прибуття, ніж очікувалося", - зазначив автор відео Нік Колвін.
Також очевидці повідомляють, що люди, які після інциденту сіли у поїзд, були у снігу.
Як повідомляв УНН, 14 березня у Нью-Йорку пройшли сильні снігопади, внаслідок чого у кількох штатах оголосили надзвичайний стан.