На Николаевщине отец с 4-летним сыном отравились угарным газом

На Николаевщине мужчина и четырехлетний мальчик отравились угарным газом, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Происшествие произошло в селе Прибужаны. Отец с сыном обратились в больницу и, получив первую помощь, от госпитализации отказались. Предварительно, причиной накопления угарного газа в доме стало нарушение правил эксплуатации твердотопливного котла.

В Украине возросло количество случаев отравления угарным газом

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Угарный газ - самая мощная «тихая» угроза повседневности, которая может скрыто и негативно повлиять на здоровье и вмиг оборвать жизнь. Он бесцветный и не имеет запаха, что делает его особенно опасным.