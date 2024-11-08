На Николаевщине отец с 4-летним сыном отравились угарным газом
Киев • УНН
В селе Прибужаны мужчина и его 4-летний сын отравились угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла. После оказания первой помощи пострадавшие отказались от госпитализации.
На Николаевщине мужчина и четырехлетний мальчик отравились угарным газом, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Происшествие произошло в селе Прибужаны. Отец с сыном обратились в больницу и, получив первую помощь, от госпитализации отказались. Предварительно, причиной накопления угарного газа в доме стало нарушение правил эксплуатации твердотопливного котла.
В Украине возросло количество случаев отравления угарным газом8 ноября 2024, 08:43 • 13449 просмотров
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Угарный газ - самая мощная «тихая» угроза повседневности, которая может скрыто и негативно повлиять на здоровье и вмиг оборвать жизнь. Он бесцветный и не имеет запаха, что делает его особенно опасным.