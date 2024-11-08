В Украине за последний период возросло количество случаев отравления угарным газом

В Украине в течение последнего периода возросло количество случаев отравления угарным газом. С начала 2024 года произошло более 1900 пожаров на которых погибли в результате неправильной эксплуатации приборов отопления более 200 человек.

Об этом сообщил начальника отдела обучения населения и соискателей образования действиям в чрезвычайных ситуациях ГСЧС Анатолий Шкарбута в эфире телемарафона, передает УНН.

В течение последнего периода у нас возросло количество случаев отравления угарным газом, соответственно увеличилось количество пожаров поскольку люди начали активно использовать и эксплуатировать приборы отопления. С начала 2024 года произошло более 1900 пожаров на которых погибли в результате неправильной эксплуатации приборов отопления более 200 человек. В течение последнего периода зафиксирована гибель 14 человек

Также он сообщил, как понять, что произошла утечка угарного газа.

Симптомы отравления угарным газом очень коварны. Их можно спутать с болезненными проявлениями, но если у вас есть газовые приборы в помещении, если где-то рядом работает электрогенератор и у вас головокружение в голове, слабость, сонливость, то это основные первоочередные признаки, что у вас отравление может быть угарным газом. Значительно более поздние симптомы - это уже тошнота, краткосрочная потеря сознания, но до таких симптомов доходить не нужно