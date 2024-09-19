В Николаевской области ночью уничтожили 18 "шахедов"
Киев • УНН
В ночь на 19 сентября на Николаевщине уничтожено 18 БпЛА "Shahed". 18 сентября враг атаковал дронами FPV Куцурубскую громаду, повреждены медпункт и автомобиль в с. Днепровское. Пострадавших нет.
В Николаевской области ночью уничтожено 18 вражеских ударных дронов типа "Shahed". Враг накануне атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду, повреждены медпункт и автомобиль. Об этом сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
В ночь на 19 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено восемнадцать БпЛА типа "Shahed 131/136"
Вчера, 18 сентября, в 16:45 и 18:30, по словам главы ОВА, враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. В результате чего в селе Днепровское повреждено здание медпункта и автомобиль. Пострадавших нет.
Над Україною вночі збили всі з 42 запущених ворогом "шахедів" та ракету Х-5919 сентября 2024, 05:31 • 9902 просмотра