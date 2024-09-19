В Николаевской области ночью уничтожили 18 "шахедов"

В Николаевской области ночью уничтожено 18 вражеских ударных дронов типа "Shahed". Враг накануне атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду, повреждены медпункт и автомобиль. Об этом сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

В ночь на 19 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено восемнадцать БпЛА типа "Shahed 131/136" - сообщил Ким.

Вчера, 18 сентября, в 16:45 и 18:30, по словам главы ОВА, враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. В результате чего в селе Днепровское повреждено здание медпункта и автомобиль. Пострадавших нет.

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