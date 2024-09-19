На Миколаївщині вночі знищили 18 "шахедів"
Київ • УНН
У ніч на 19 вересня на Миколаївщині знищено 18 БпЛА "Shahed". 18 вересня ворог атакував дронами FPV Куцурубську громаду, пошкоджено медпункт та автомобіль у с. Дніпровське. Постраждалих немає.
У Миколаївській області вночі знищено 18 ворожих ударних дронів типу "Shahed". Ворог напередодні атакував FPV-дронами Куцурубську громаду, пошкоджено медпункт та автомобіль. Про це повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
У ніч на 19 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісімнадцять БпЛА типу "Shahed 131/136"
Учора, 18 вересня, о 16:45 та 18:30, зі слів голови ОВА, ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого у селі Дніпровське пошкоджено будівлю медпункту та автомобіль. Постраждалих немає.
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