На следующее заседание ВРприедет председатель Европейского Совета

"По поводу нашего заседания 19 февраля - это заседание, приуроченное еще к одной важной дате, 5 лет, которой проходит. Это начало российской агрессии", - сказал Парубий.



По его словам, очень характерно, что российские медали за "взятие Крыма" датированы 20-м февраля - 5 лет начала российской оккупации.



"Мы будем говорить об энергетической безопасности, про "Северный Поток-2", об экономической безопасности, информационной безопасности, и об итогах 5 лет от начала российской агрессии. На заседании ВР Украины, которое будет не голосованием - это будет открытое заседание, торжественное заседание . Будет приглашен и будет присутствовать Президент Украины Петр Порошенко, как главнокомандующий, который сможет говорить и о защите Украины в этот период, и о масштабности угрозы Путина, и это будет очень важно участие", - заявил Парубий.



По словам Председателя ВР, в мероприятии примет участие также премьер-министр Украины.

"Также в заседании примет участие Председатель Европейского Совета Дональд Туск, мы пригласим и силовиков, собственно тех, кто организовывал защиту Украины", - сказал он.



Напомним, Украина приняла 12 законов по обеспечению выполнения соглашения об ассоциации с ЕС.