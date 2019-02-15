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На следующее заседание ВРприедет председатель Европейского Совета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Заседание Верховной Рады 19 февраля будут посвящены 5-й годовщине российской агрессии против Украины. Участие в заседании примет Президент Украины Петр Порошенко и председатель Европейского Совета Дональд Туск. Решение приниматься не будут. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Киеве, передает корреспондент УНН.

"По поводу нашего заседания 19 февраля - это заседание, приуроченное еще к одной важной дате, 5 лет, которой проходит. Это начало российской агрессии", - сказал Парубий.

По его словам, очень характерно, что российские медали за "взятие Крыма" датированы 20-м февраля - 5 лет начала российской оккупации.

"Мы будем говорить об энергетической безопасности, про "Северный Поток-2", об экономической безопасности, информационной безопасности, и об итогах 5 лет от начала российской агрессии. На заседании ВР Украины, которое будет не голосованием - это будет открытое заседание, торжественное заседание . Будет приглашен и будет присутствовать Президент Украины Петр Порошенко, как главнокомандующий, который сможет говорить и о защите Украины в этот период, и о масштабности угрозы Путина, и это будет очень важно участие", - заявил Парубий.

По словам Председателя ВР, в мероприятии примет участие также премьер-министр Украины.

"Также в заседании примет участие Председатель Европейского Совета Дональд Туск, мы пригласим и силовиков, собственно тех, кто организовывал защиту Украины", - сказал он.

Напомним, Украина приняла 12 законов по обеспечению выполнения соглашения об ассоциации с ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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