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На наступне засідання ВР приїде голова Європейської Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Засідання Верховної Ради 19 лютого буде присвячено 5-м роковинам російської агресії проти України. Участь у засіданні прийме Президент України Петро Порошенко та голова Європейської Ради Дональд Туск. Рішення прийматись не будуть. Про це заявив Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у Києві, передає кореспондент УНН.

"З приводу нашого засідання 19 лютого – це засідання, приурочене ще одній важливій даті, 5 років якої минає. Це початок російської агресії", - сказав Парубій.

За його словами, дуже характерно, що російські медалі за "взятіє Криму" датовані 20-м лютого - 5 років початку російської окупації.

"Ми будемо говорити про енергетичну безпеку, про "Північний Потік-2", про економічну безпеку, інформаційну безпеку, і про підсумки 5 років від початку російської агресії. На засіданні ВР України, яке буде не голосуванням – це буде відкрите засідання, урочисте засідання. Буде запрошений і буде присутній Президент України Петро Порошенко, як головнокомандувач, який зможе говорити і про захист України в цей період, і про масштабність загрози Путіна, і це буде дуже важлива участь", - заявив Парубій.

За словами Голови ВР, у заході візьме участь також прем'єр-міністр України. 

"Також в засіданні візьме участь Голова Європейської Ради Дональд Туск, ми запросимо і силовиків, власне тих, хто організовував захисту України", - сказав він.

Нагадаємо, Україна ухвалила 12 законів з забезпечення виконання угоди про асоціацію з ЄС

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