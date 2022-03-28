На нефтебазе в Луцке после ракетного удара до сих пор тушат пожар, пострадавших нет - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. На нефтебазе в Луцке после вражеского ракетного удара по состоянию на 9 часов утра 28 марта все еще проводилась ликвидация пожара, пострадавших нет. Об этом сообщил в видеообращении мэр Луцка Игорь Полищук, пишет УНН.
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"Про вчерашние взрывы. Вы знаете, что был осуществлен обстрел нефтебазы. Нефтебаза довольно серьезно пострадала. На данную минуту продолжается тушение пожара, пожар тушили всю ночь", - указал мэр Луцка.
"Пострадавших нет", - добавил он.
Полищук напомнил, что нельзя публиковать фото и видео с места взрыва.
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В Луцке 27 марта вечером враг попал по нефтебазе.
Крылатая ракета, попавшая в нефтебазу на Волыни, была выпущена со стороны республики беларусь, сообщил глава Волынской ОГА (ОВА) Юрий Погуляйко.