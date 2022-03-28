На нефтебазе в Луцке после ракетного удара до сих пор тушат пожар, пострадавших нет - мэр

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"Про вчерашние взрывы. Вы знаете, что был осуществлен обстрел нефтебазы. Нефтебаза довольно серьезно пострадала. На данную минуту продолжается тушение пожара, пожар тушили всю ночь", - указал мэр Луцка.

"Пострадавших нет", - добавил он.

Полищук напомнил, что нельзя публиковать фото и видео с места взрыва.

Ранее

В Луцке 27 марта вечером враг попал по нефтебазе.

Крылатая ракета, попавшая в нефтебазу на Волыни, была выпущена со стороны республики беларусь, сообщил глава Волынской ОГА (ОВА) Юрий Погуляйко.