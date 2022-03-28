На нафтобазі у Луцьку після ракетного удару досі гасять пожежу, постраждалих немає - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Пожежу на нафтобазі у Луцьку після ворожого ракетного удару станом на 9 годину ранку 28 березня все ще ліквідовували, постраждалих немає. Про це повідомив у відеозверненні мер Луцька Ігор Поліщук, пише УНН.
Цитата
"Про вчорашні вибухи. Ви знаєте, що було здійснено обстріл нафтобази. Нафтобаза доволі серйозно постраждала. На дану хвилину продовжується гасіння пожежі, пожежу гасили усю ніч", - вказав мер Луцька.
"Постраждалих немає", - додав він.
Поліщук нагадав, що не можна публікувати фото і відео з місця вибуху.
Раніше
У Луцьку 27 березня увечері ворог поцілив по нафтобазі.
Крилата ракета, що поцілила у нафтобазу на Волині, була випущена зі сторони республіки білорусь, повідомив голова Волинської ОДА (ОВА) Юрій Погуляйко.