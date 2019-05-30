На Молитвенном завтраке Дзидзьо рассказал историю своего рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Певец и киноактер Михаил Хома (Дзидзьо) поделился историей своего рождения с участниками VIII Национального молитвенного завтрака Украины 30 мая, передает УНН.
Михаил рассказал, что его могло бы не быть. Врачи советовали его маме сделать аборт. Она получила сильные ожоги и когда планировали операцию по пересадке кожи, выяснилось, что она была беременна на втором месяце. Несмотря на все страшные прогнозы — она отказалась от операции, антибиотиков и обезболивающих и твердо решила рожать.
Дзидзьо растрогал зал своей историей и призвал украинцев не делать аборты. “Нельзя делать абортов, надо давать жизнь!” — провозгласил Дзидзьо.
По словам организаторов, история рождения Михаила Фомы очень искренняя и стала поддержкой для многих людей.
“В этом году Молитвенный завтрак приурочен Году семьи. К сожалению, в Украине отсутствует институт, который бы занимался вопросами семьи, семейных ценностей. При этом статистика сегодня ужасает: 65% украинских пар разводятся, более 80% детей воспитывается в неполных семьях, ежесуточно в результате абортов убивают около тысячи детей”, - рассказал координатор Молитвенного завтрака Павел Унгурян.