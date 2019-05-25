В Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю

Инцидент произошел в Веселиновском районе.

По предварительной информации, насильник затащил девушку в лесополосу, где угрожая электрошокером, совершил насилие.

Начато досудебное расследование. Обстоятельства и личность злоумышленника устанавливаются.

Напомним, в Винницкой области мужчину обвиняют в изнасиловании дочери.