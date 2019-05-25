В Николаевской области изнасиловали несовершеннолетнюю
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Николаевской области расследуется изнасилование 15-летней девушки. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Веселиновском районе.
По предварительной информации, насильник затащил девушку в лесополосу, где угрожая электрошокером, совершил насилие.
Начато досудебное расследование. Обстоятельства и личность злоумышленника устанавливаются.
Напомним, в Винницкой области мужчину обвиняют в изнасиловании дочери.