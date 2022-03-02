В Николаевской области задержали 28 российских оккупантов

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“За процессуального руководства Баштанской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей и по факту незаконного пересечения государственной границы, сопряженное с применением оружия (ч. 3 Ст. 110, Ч. 3 Ст. 332-2 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 1 и 2 марта 2022 года сотрудники полиции совместно с представителями территориальной обороны в Баштанском районе задержали 28 военных РФ. Все они принимали участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины 1 марта 2022 года в г. Баштанка Николаевской области.

Военных задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас им готовятся сообщения о подозрении.

Добавим

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким заявил о том, что российские оккупанты под Николаевом начинают уставать, а их командиры отдыхают в тылу.

Он призвал украинцев "показать им, что нельзя без командования ездить по нашей территории".