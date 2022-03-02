Під Миколаєвом ворог починає втомлюватися, ворожі командири відпочивають у тилу – голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Російські окупанти під Миколаєвом починають втомлюватися, а їхні командири відпочивають у тилу. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликав українців "показати їм, що не можна без командування їздити по нашій території", пише УНН.
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“Є інформація, що ворог починає втомлюватися, поки ми ганяємо їх по області. За кермом знаходиться одна людина. Тим часом командири, стрілки відпочивають і набираються сил, десь в тилу. Давайте покажемо їм, що не можна без командування їздити по нашій території. Все що їздить - це безкоштовно нам везуть. Забираємо", - заявив він.
Додамо
Сьогодні вночі в Миколаєві була проведена перша наступальна операція, яка пройшла успішно. Крім того, українські військові спалили багато ворожої техніки.
Також відомо, що в районі Миколаєва була висадка російського десанту. Крім того, з боку Севастополя в окупованому Криму наближаються літаки окупантів.