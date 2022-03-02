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Під Миколаєвом ворог починає втомлюватися, ворожі командири відпочивають у тилу – голова ОДА

Під Миколаєвом ворог починає втомлюватися, ворожі командири відпочивають у тилу – голова ОДА

Київ • УНН

 • 233505 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Російські окупанти під Миколаєвом починають втомлюватися, а їхні командири відпочивають у тилу. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликав українців "показати їм, що не можна без командування їздити по нашій території", пише УНН.

Цитата

“Є інформація, що ворог починає втомлюватися, поки ми ганяємо їх по області. За кермом знаходиться одна людина. Тим часом командири, стрілки відпочивають і набираються сил, десь в тилу. Давайте покажемо їм, що не можна без командування їздити по нашій території. Все що їздить - це безкоштовно нам везуть. Забираємо", - заявив він.

Додамо

Сьогодні вночі в Миколаєві була проведена перша наступальна операція, яка пройшла успішно. Крім того, українські військові спалили багато ворожої техніки.

Також відомо, що в районі Миколаєва була висадка російського десанту. Крім того, з боку Севастополя в окупованому Криму наближаються літаки окупантів.

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