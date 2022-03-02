Под Николаевом враг начинает уставать, вражеские командиры отдыхают в тылу - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Российские оккупанты под Николаевом начинают уставать, а их командиры отдыхают в тылу. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал украинцев “показать им, что нельзя без командования ездить по нашей территории”, пишет УНН.
Цитата
“Есть информация, что враг начинает уставать, пока мы гоняем их по области. За рулем находится один человек. Тем временем командиры, стрелки отдыхают и набираются сил, где-то в тылу. Давайте покажем им, что нельзя без командования ездить по нашей территории. Всё что ездит - это бесплатно нам везут. Забираем”, - заявил он.
Добавим
Сегодня ночью в Николаеве была проведена первая наступательная операция, которая прошла успешно. Кроме того, украинские военные сожгли много вражеской техники.
Также известно, что в районе Николаева была высадка российского десанта. Кроме того, со стороны Севастополя в оккупированном Крыму приближаются самолеты оккупантов.