Под Николаевом враг начинает уставать, вражеские командиры отдыхают в тылу - глава ОГА

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“Есть информация, что враг начинает уставать, пока мы гоняем их по области. За рулем находится один человек. Тем временем командиры, стрелки отдыхают и набираются сил, где-то в тылу. Давайте покажем им, что нельзя без командования ездить по нашей территории. Всё что ездит - это бесплатно нам везут. Забираем”, - заявил он.

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Сегодня ночью в Николаеве была проведена первая наступательная операция, которая прошла успешно. Кроме того, украинские военные сожгли много вражеской техники.

Также известно, что в районе Николаева была высадка российского десанта. Кроме того, со стороны Севастополя в оккупированном Крыму приближаются самолеты оккупантов.