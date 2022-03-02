На Миколаївщині затримали 28 російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Миколаївській області співробітники поліції разом із представниками територіальної оборони у Баштанському районі затримали 28 військових РФ. Усі вони брали участь у бойових діях проти Збройних Сил України 1 березня 2022 року у м. Баштанка Миколаївської області. Про це інформує Офіс генерального прокурора, пише УНН.
Цитата
“За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей та за фактом незаконного перетинання державного кордону, поєднаного із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 КК України)”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що 1 та 2 березня 2022 року співробітники поліції разом із представниками територіальної оборони у Баштанському районі затримали 28 військових РФ. Усі вони брали участь у бойових діях проти Збройних Сил України 1 березня 2022 року у м. Баштанка Миколаївської області.
Військових затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм готуються повідомлення про підозру.
Додамо
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив про те, що російські окупанти під Миколаєвом починають втомлюватися, а їхні командири відпочивають у тилу.
Він закликав українців "показати їм, що не можна без командування їздити по нашій території".