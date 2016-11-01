На Николаевщине за кражу золотых слитков человек проведет за решеткой 6 лет

Так, 14 мая 2016 года у 34-летнего жителя с. Новопетровка Еланецкого района Николаевской области возник умысел на кражу золотых слитков у своей знакомой в г. Новая Одесса Николаевской области, поэтому он незаконно проник на чердак ее домовладения, откуда тайно похитил два слитка золота весом по 100 гр. каждый на сумму 204 054 грн.

Действия мужчины судом квалифицированы по ч. 4 ст. 185 УК Украины, как тайное похищение чужого имущества (кража), соединенное с проникновением в иное помещение, совершенное в крупных размерах, повторно. Приговором Новоодесского районного суда Николаевской области от 11 августа 2016 года обвиняемый признан виновным и назначено наказание - 5 лет лишения свободы. Кроме этого, установлено, что 17 апреля 2015 года обвиняемый уже был осужден приговором Ленинского районного суда г. Николаева, поэтому по совокупности приговоров ему окончательно назначено - 6 лет лишения свободы.

Судом первой инстанции также принято относить в срок отбывания наказания, время пребывания обвиняемого под стражей с 18.05.2016 г. до даты вступления приговора суда в законную силу, из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

В апелляционной жалобе обвиняемый, отмечал, что хотя и признал себя виновным, но этого преступления не совершал. Кража слитков совершил его брат, а он только продал те слитки и разделил с братом деньги. Просил смягчить назначенное наказание, потому что он имеет четырех детей и болеет.

Вчера, 31 октября 2016 года апелляционную жалобу обвиняемого оставлено без удовлетворения, а приговор Новоодесского районного суда Николаевской области от 11 августа 2016 года - без изменения.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу, может быть обжаловано в кассационном порядке и внесено в Единый государственный реестр судебных решений.