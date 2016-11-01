На Миколаївщині за крадіжку золотих злитків чоловік проведе за ґратами 6 років
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Миколаївщині чоловіка засуджено до шести років позбавлення волі за крадіжку золотих злитків. Про це УНН повідомили у прес-службі апеляційного суду Миколаївської області.
Так, 14 травня 2016 року у 34-річного мешканця с. Новопетрівка Єланецького району Миколаївської області виник умисел на крадіжку золотих злитків у своєї знайомої у м. Нова Одеса Миколаївської області, тому він незаконно проник на горище її домоволодіння, звідки таємно викрав два злитки золота вагою по 100 гр. кожен на суму 204 054 грн.
Дії чоловіка судом кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням у інше приміщення, вчинене у великих розмірах, повторно. Вироком Новоодеського районного суду Миколаївської області від 11 серпня 2016 року обвинуваченого визнано винним і призначено покарання — 5 років позбавлення волі. Крім цього, з’ясовано, що 17 квітня 2015 року обвинувачений вже був засуджений вироком Ленінського районного суду м. Миколаєва, тому за сукупністю вироків йому остаточно призначено — 6 років позбавлення волі.
Судом першої інстанції також ухвалено зарахувати у строк відбування покарання, час перебування обвинуваченого під вартою з 18.05.2016 р. до дня набрання цим вироком суду законної сили, з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.
В апеляційній скарзі обвинувачений, зазначав, що хоча і визнав себе винним, але цього злочину не вчиняв. Крадіжку злитків вчинив його брат, а він тільки продав ті злитки і поділив з братом гроші. Просив пом’якшити призначене покарання, бо він має чотирьох дітей та хворіє.
Вчора, 31 жовтня 2016 року апеляційну скаргу обвинуваченого залишено без задоволення, а вирок Новоодеського районного суду Миколаївської області від 11 серпня 2016 року — без зміни.
Ухвала апеляційного суду набрала законної сили, може бути оскаржена в касаційному порядку і внесена в Єдиний Державний Реєстр Судових Рішень.