В Николаевской области "отминусовали" российский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Николаевской области сегодня сбили российский беспилотник-разведчик. Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг" в Facebook, пишет УНН.
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"В Николаевской области враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Юг" точно их уничтожают. В частности, 9 января, около 9 часов, на подлете с моря к Очаковскому порту силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня", - сообщили в командовании.
Как указано, аналогичный БПЛА был поражен и 7 января.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 111 760 человек, 1856 БПЛА, 3080 танков и сотен единиц военной техники.