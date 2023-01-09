В Николаевской области "отминусовали" российский беспилотник

Цитата

"В Николаевской области враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Юг" точно их уничтожают. В частности, 9 января, около 9 часов, на подлете с моря к Очаковскому порту силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня", - сообщили в командовании.

Как указано, аналогичный БПЛА был поражен и 7 января.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 111 760 человек, 1856 БПЛА, 3080 танков и сотен единиц военной техники.