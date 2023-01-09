На Миколаївщині "відмінусували" російський безпілотник

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"На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищують. Так, 9 січня, близько 9 години, на підльоті з моря до Очаківського порту силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано російський ударно-розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня", - повідомили в командуванні.

Як вказано, аналогічний БпЛА був уражений і 7 січня.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 111 760 осіб, 1856 БпЛА, 3080 танків та сотень одиниць військової техніки.