На Майдане Независимости открылась выставка об украинцах во Второй мировой войне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На Майдане Независимости в Киеве открылась выставка, посвященная украинцам, которые воевали против нацистов во время Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти.
Посетители могут ознакомиться с историями 12 украинцев.
“Почти семь миллионов солдат в семи армиях — такой фронт выставила Украина в борьбе против нацизма. Украинский институт национальной памяти выбрал 12 историй украинцев и украинок, которые воевали в Красной армии, УПА, Войске польском, Французских, Британских, Канадских вооруженных силах и армии США... Это мужчины и женщины, которые происходили из разных уголков Украины и мира; воевали в регулярных армиях и были партизанами; служили как во вспомогательных формированиях, так и на передовой; прошли всю войну или героически погибли в борьбе”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что почти все они получили “высокие награды стран, за которые воевали”.
“Среди них — Герой Советского Союза, рыцарь Золотого креста боевой заслуги УПА, награжденный Медалью Почета армии США, рыцарь Военного Креста Франции и украинка, отмеченная Медалью Британской Империи”, — рассказали в институте нацпамяти.
Также там сообщили, что “символическим шагом в поддержку памятных мероприятий стало согласие на участие в социальной кампании ветеранов Красной армии и Украинской повстанческой армии”.
“Стрелец УПА Степан Петраш и офицер Красной Армии Иван Залужный напоминают нынешним украинцам о том, что победа над нацизмом является общей для всех частей Украины”, — подчеркивается в сообщении.
Напомним, 8 мая в Киеве откроют выставку о вкладе УПА в победу над нацизмом.