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На Майдані Незалежності відкрилася виставка про українців у Другій світовій війні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. На Майдані Незалежності в Києві відкрилася виставка, присвячена українцям, які воювали проти нацистів під час Другої світової війни, передає УНН із посиланням на прес-службу Українського інституту національної пам’яті.

На Майдані Незалежності відкрилася виставка про українців у Другій світовій війні

Відвідувачі можуть ознайомитися з історіями 12 українців.

“Майже сім мільйонів солдатів в семи арміях — такий фронт виставила Україна в боротьбі проти нацизму. Український інститут національної пам’яті обрав 12 історій українців та українок, які воювали в Червоній армії, УПА, Війську польському, Французьких, Британських, Канадських збройних силах та армії США... Це чоловіки та жінки, які походили з різних куточків України та світу; воювали у регулярних арміях та були партизанами; служили як у допоміжних формуваннях, так і на передовій; пройшли всю війну або героїчно загинули в боротьбі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що майже всі вони отримали “високі відзнаки країн, за які воювали”.

“Серед них — Герой Радянського Союзу, лицар Золотого хреста бойової заслуги УПА, нагороджений Медаллю Пошани армії США, лицар Військового Хреста Франції та українка, відзначена Медаллю Британської Імперії”, — розповіли в інституті нацпам’яті.

Також там повідомили, що "символічним кроком на підтримку пам’ятних заходів стала згода на участь у соціальній кампанії ветеранів Червоної армії та Української повстанської армії".

“Стрілець УПА Степан Петраш та офіцер Червоної Армії Іван Залужний нагадують нинішнім українцям про те, що перемога над нацизмом є спільною для всіх частин України”, — підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 8 травня в Києві відкриють виставку про внесок УПА в перемогу над нацизмом.

Українські Національні Новини

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