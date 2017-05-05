На Майдані Незалежності відкрилася виставка про українців у Другій світовій війні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Майдані Незалежності в Києві відкрилася виставка, присвячена українцям, які воювали проти нацистів під час Другої світової війни, передає УНН із посиланням на прес-службу Українського інституту національної пам’яті.
Відвідувачі можуть ознайомитися з історіями 12 українців.
“Майже сім мільйонів солдатів в семи арміях — такий фронт виставила Україна в боротьбі проти нацизму. Український інститут національної пам’яті обрав 12 історій українців та українок, які воювали в Червоній армії, УПА, Війську польському, Французьких, Британських, Канадських збройних силах та армії США... Це чоловіки та жінки, які походили з різних куточків України та світу; воювали у регулярних арміях та були партизанами; служили як у допоміжних формуваннях, так і на передовій; пройшли всю війну або героїчно загинули в боротьбі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що майже всі вони отримали “високі відзнаки країн, за які воювали”.
“Серед них — Герой Радянського Союзу, лицар Золотого хреста бойової заслуги УПА, нагороджений Медаллю Пошани армії США, лицар Військового Хреста Франції та українка, відзначена Медаллю Британської Імперії”, — розповіли в інституті нацпам’яті.
Також там повідомили, що "символічним кроком на підтримку пам’ятних заходів стала згода на участь у соціальній кампанії ветеранів Червоної армії та Української повстанської армії".
“Стрілець УПА Степан Петраш та офіцер Червоної Армії Іван Залужний нагадують нинішнім українцям про те, що перемога над нацизмом є спільною для всіх частин України”, — підкреслюється в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 8 травня в Києві відкриють виставку про внесок УПА в перемогу над нацизмом.