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На маршруте Харьков - Перемышль в поездах увеличится количество мест в поездах

На маршруте Харьков - Перемышль в поездах увеличится количество мест в поездах

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Укрзализныця в своем Telegram сообщила, что увеличивает предложение мест на маршруте Харьков - Перемышль с 7 октября, передает УНН.

Детали

8 октября заканчиваются ремонтные работы на станции Перемышль, поэтому поезда №31/32 Запорожье - Перемышль, №35/36 Одесса - Перемышль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Киев - Перемышль вернутся к своему привычному расписанию движения, а состав поезда №73/74 Харьков - Перемышль увеличится вдвое!

Отправление поезда №73/74 в обновленном формате из Харькова (с 7 октября) в 13:36, прибытие в Перемышль в 11:17. Обратно из Перемышля (с 8 октября) в 13:45, прибытие в Харьков в 14:55.

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Обновленный формат курсирования поезда улучшит сообщение Харькова с Польшей в дополнение к рейсу Харьков - Хелм.

Билеты на рейсы уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Дополнение

Назначенный на время польских ремонтов дополнительный рейс №119/120 Киев - Хелм продолжит курсирование и после завершения ремонтных работ, что означает +1 международный рейс к уже привычному объему.

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