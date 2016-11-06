На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество провокаций боевиков - А.Мотузяник

"На мариупольский направлении сохраняется широкая география провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Тяжелое оружие - артиллерия и минометы - применялось преимущественно в темное время суток интенсивнее и больше, чем на других направлениях", - сообщил А.Мотузяник.

По его словам, под вражеский огонь попали украинские позиции неподалеку Красногоровки, Павлополя, Тарамчука и Широкино, где также оккупанты стреляли из БМП. В результате вражеского обстрела в Марьинке получил ранение местный житель. Всего было выпущено 12 артиллерийских снарядов и 137 минометных мин.

Кроме этого, спикер отметил, что во всех указанных местах, а также возле Водяного и Лебединского, боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы.

Как сообщал УНН, ни один украинский военный не пострадал за прошедшие сутки в зоне АТО.