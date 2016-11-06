На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество провокаций боевиков - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В течение прошедших суток на мариупольском направлении боевики использовали тяжелое вооружение больше и интенсивнее, чем на других направлениях. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На мариупольский направлении сохраняется широкая география провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Тяжелое оружие - артиллерия и минометы - применялось преимущественно в темное время суток интенсивнее и больше, чем на других направлениях", - сообщил А.Мотузяник.
По его словам, под вражеский огонь попали украинские позиции неподалеку Красногоровки, Павлополя, Тарамчука и Широкино, где также оккупанты стреляли из БМП. В результате вражеского обстрела в Марьинке получил ранение местный житель. Всего было выпущено 12 артиллерийских снарядов и 137 минометных мин.
Кроме этого, спикер отметил, что во всех указанных местах, а также возле Водяного и Лебединского, боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы.
Как сообщал УНН, ни один украинский военный не пострадал за прошедшие сутки в зоне АТО.