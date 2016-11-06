На маріупольському напрямку зафіксовано найбільшу кількість провокацій бойовиків – О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Минулої доби на маріупольському напрямку бойовики використовували важке озброєння інтенсивніше та більше, ніж на інших напрямках. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На маріупольський напрямку зберігається найширша географія провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Важка зброя — артилерія і міномети — застосовувалася переважно у темну пору добу інтенсивніше та більше, ніж на інших напрямках”, — повідомив О.Мотузяник.
За його словами, під ворожий вогонь попали українські позиції неподалік Красногорівки, Павлополя, Тарамчука і Широкиного, де також окупанти стріляли з БМП. Внаслідок ворожого обстрілу Мар’їнки отримав поранення місцевий мешканець. Усього було випущено 12 артилерійських снарядів і 137 мінометних мін.
Окрім цього, речник зазначив, в усіх зазначених місцях, а також біля Водяного і Лебединського, бойовики застосовували стрілецьку зброю та гранатомети.
Як повідомляв УНН, жоден український військовий не постраждав минулої доби в зоні АТО.