На мариупольском направлении зафиксировано 30 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении враг 30 раз нарушил режим тишины в мариупольском направлении, больше всего нарушений фиксируется на юге. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Противник продолжает обстрелы по всей линии фронта, однако большинство из них, по-прежнему случается на юге ... Всего вчера на мариупольском направлении противник нарушил режим тишины 30 раз", - сказал он.
По словам спикера, противник эпизодически применяет минометы и бронетехнику. Оккупанты использовали тяжелое вооружение в нескольких местах: Красногориивка, Славное, Гнутово и Водяное. Всего там было выпущено около 25 мин. Львиная доля вражеских обстрелов приходится именно на вечерние часы.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки погиб один украинский военнослужащий.