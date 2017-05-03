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На маріупольському напрямку зафіксовано 30 ворожих обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Минулої доби на маріупольському напрямку ворог 30 разів порушив режим тиші на маріупольському напрямку, найбільше порушень фіксується на півдні. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

На маріупольському напрямку зафіксовано 30 ворожих обстрілів

“Противник продовжує обстріли по всій лінії фронту, проте більшість з них, як і раніше, трапляється на півдні... Всього вчора на маріупольському напрямку противник порушив режим тиші 30 разів”, — сказав він.

За словами речника, противник епізодично застосовує і міномети і бронетехніку. Окупанти використовували важке озброєння в кількох місцях: Красногоріївка, Славне, Гнутове та Водяне. Загалом там було випущено близько 25 мін. Левова частка ворожих обстрілів припадає саме на вечірні години.

Як передавав УНН, минулої доби загинув один український військовослужбовець.

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