На мариупольском направлении боевики выпустили более 200 минометных снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На мариупольском направлении боевики выпустили более двухсот минометных снарядов, совершив 27 вооруженных провокаций. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"На мариупольском направлении, по всему фронту активизировались вражеские снайперы. Кроме того, в Марьинском районе на приморских рубежах продолжаются мощные минометные обстрелы со стороны противника.
Учитывая систематическую поставку боеприпасов с территории Российской Федерации, плотность огня врага значительно возросла. Всего по нашим позициям боевики выпустили более двухсот минометных снарядов. Таким образом всего зафиксировали 27 вражеских вооруженных провокаций. В 10 случаях враг применял тяжелое вооружение", - сообщил он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный.